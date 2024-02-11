FENERBAHÇE-ALANYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI: Dikkat çeken çıkış: Bu işe yarar mı, heyecanlandıracak gelişme... Son kez sayı atabiliyor mu? Kadıköy'de dev maç...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

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Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Becao, 105 gün sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu bugün forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

Serdar Dursun 8 ay sonra Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti.

Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, bugün oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Dzeko 5 maçtır suskun

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

MUHTEMEL 11'LER

İsmail Kartal'ın ekibinin sahaya; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko on biriyle çıkması bekleniyor.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Augusto, Efecan.