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Spor

Fenerbahçe Akpom transferinde bir adım öne geçti

Yunan ekibi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile eşleşince, Fenerbahçe Akpom transferinde bir adım öne geçti. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki forvete yıllık 1.5 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:29:00 -
Fenerbahçe Akpom transferinde bir adım öne geçti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan PAOK'un İngiliz golcüsü Chuba Akpom'u Beşiktaş da istiyordu.

Ancak dün PAOK ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleşmesiyle sarı-lacivertliler bu transferde bir adım öne geçti.

Yunanistan temsilcisinin artık İngiliz oyuncuyu Beşiktaş'a vermeyeceği ve Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk teklifini değerlendireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki forvete ise yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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