Fenerbahçe, Adil Rami'yi resmen açıkladı Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Resmi açıklama şöyle; "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"

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