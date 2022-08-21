Süper Lig'in 3. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 3. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı biletleri ne kadar, kaç lira? FB maçı bugün mü?

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı biletleri ne kadar, kaç lira? FB maçı bugün mü?

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Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun



