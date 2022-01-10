Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Fenerbahçe-Adana Demirspor kaç sonucu | Süper Lig'in 20.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne oldu?
Süper Lig'de 20.hafta Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla noktalandı. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Haftanın kapanış maçı saat 20.00’de başladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.