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Spor Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Fenerbahçe-Adana Demirspor kaç sonucu | Süper Lig'in 20.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:58:00 - 2022-01-10 21:09:23
Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Süper Lig'de 20.hafta Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla noktalandı. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Haftanın kapanış maçı saat 20.00’de başladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

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