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Fenerbahçe 8. kez alt lig takımına elendi

- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde bir alt lig ekibine karşı 8. kez bu sonu yaşadı- Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elenmekten kurtulamadı- Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyundan atıldı- Transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirilen Nijeryalı futbolcu Victor Moses, karşılaşmayı tribünde takip etti

24 Ocak 2019 Perşembe 23:05
Fenerbahçe 8. kez alt lig takımına elendi


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde 8. kez bir alt lig ekibine karşı turu yitirdi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı'nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig'deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti.

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:


SEZON TUR RAKİP SKOR (FENERBAHÇE-RAKİP)
1966-67 Çeyrek Final Samsunspor 1-2 (D) / 0-0
1979-80 Çeyrek Final Lüleburgazspor 0-0 (D) / 1-1
1980-81 Yarı Final Ankaragücü 0-1 / 1-1 (D)
1991-92 6. tur Kocaelispor 0-1 (D)
1999-00 3. tur Pendikspor 1-2 (D)
2002-03 2. tur Konyaspor 0-1 (D)
2013-14 4. tur Fethiyespor1-2
2018-2019 Son 16 turu Ümraniyespor0-1 (D) / 0-1


- Ersun Yanal'la ikinci kez


Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.


- Kötü gidişat kupada da devam etti


Fenerbahçe'de kötü gidişat kupada da devam etti.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, ligde 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, bu amacında da başarılı olamadı ve son 16 turunda havlu attı.


- Skrtel, VAR'la kırmızı kart gördü


Fenerbahçe'de Martin Skrtel, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın 64. dakikasındaki ikili mücadelede rakip oyuncu Atabey Çiçek'e dirseğiyle müdahalede bulunan Skrtel, maçın hakemi Serkan Tokat tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem Tokat, VAR odasından gelen uyarıyla görüntülü inceleme yaptı ve 68. dakikada kararını değiştirerek Skrtel'e direkt kırmızı kart gösterdi.


- Moses tribünde


Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, karşılaşmayı takip etti.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'la oynadığı maçı yönetim locasından izledi.


- Fenerbahçe'de erken değişiklik


Fenerbahçe, Michael Frey'in sakatlanmasıyla erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Maçın 28. dakikasında kasığında ağrı hisseden Frey çıkarken, yerine Nabil Dirar oyuna dahil oldu.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:05
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. son 16 turu
  4. SÜPERLİG
  5. Ümraniyespor
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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