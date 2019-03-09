Fenerbahçe 4. mağlubiyetini aldı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi. Lider sarı-lacivertliler, böylelikle bu sezon dördüncü mağlubiyetini yaşadı.09 Mart 2019 Cumartesi 10:36
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.
Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.
- Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91
Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64
Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77
Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86
CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70
Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89
Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 104-86
- Puan Durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|25
|21
|4
|2090
|1853
|237
|46
|2. CSKA Moskova
|25
|20
|5
|2201
|2023
|178
|45
|3. Real Madrid
|25
|19
|6
|2150
|1926
|224
|44
|4. Anadolu Efes
|25
|16
|9
|2111
|1984
|127
|41
|5. Barcelona Lassa
|25
|15
|10
|1934
|1900
|34
|40
|6. Baskonia
|25
|13
|12
|2041
|1984
|57
|38
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|25
|13
|12
|2178
|2151
|27
|38
|8. Olympiakos
|25
|13
|12
|1946
|1930
|16
|38
|9. Maccabi FOX
|25
|12
|13
|1981
|1978
|3
|37
|10. Panathinaikos
|25
|12
|13
|1977
|1974
|3
|37
|11. Bayern Münih
|25
|12
|13
|1956
|1990
|-34
|37
|12. Zalgiris
|25
|10
|15
|1931
|1940
|-9
|35
|13. Khimki
|25
|9
|16
|1956
|2019
|-63
|34
|14. Herbalife Gran Canaria
|25
|6
|19
|1947
|2218
|-271
|31
|15. Buducnost VOLI
|25
|6
|19
|1867
|2119
|-252
|31
|16. Darüşşafaka Tekfen
|25
|3
|22
|1850
|2127
|-277
|28
YORUM YAZ