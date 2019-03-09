Fenerbahçe 4. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi. Lider sarı-lacivertliler, böylelikle bu sezon dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi. Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu. - Sonuçlar Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91 Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64 Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86 CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70 Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 104-86 - Puan Durumu Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 25 21 4 2090 1853 237 46 2. CSKA Moskova 25 20 5 2201 2023 178 45 3. Real Madrid 25 19 6 2150 1926 224 44 4. Anadolu Efes 25 16 9 2111 1984 127 41 5. Barcelona Lassa 25 15 10 1934 1900 34 40 6. Baskonia 25 13 12 2041 1984 57 38 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 25 13 12 2178 2151 27 38 8. Olympiakos 25 13 12 1946 1930 16 38 9. Maccabi FOX 25 12 13 1981 1978 3 37 10. Panathinaikos 25 12 13 1977 1974 3 37 11. Bayern Münih 25 12 13 1956 1990 -34 37 12. Zalgiris 25 10 15 1931 1940 -9 35 13. Khimki 25 9 16 1956 2019 -63 34 14. Herbalife Gran Canaria 25 6 19 1947 2218 -271 31 15. Buducnost VOLI 25 6 19 1867 2119 -252 31 16. Darüşşafaka Tekfen 25 3 22 1850 2127 -277 28

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.