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Fenerbahçe 4. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi. Lider sarı-lacivertliler, böylelikle bu sezon dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:36
Fenerbahçe 4. mağlubiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.

 

- Sonuçlar

 

Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91

Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64

Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86

CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70

Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89

Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 104-86

 

- Puan Durumu

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko252142090185323746
2. CSKA Moskova252052201202317845
3. Real Madrid251962150192622444
4. Anadolu Efes251692111198412741
5. Barcelona Lassa251510193419003440
6. Baskonia251312204119845738
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan251312217821512738
8. Olympiakos251312194619301638
9. Maccabi FOX25121319811978337
10. Panathinaikos25121319771974337
11. Bayern Münih25121319561990-3437
12. Zalgiris25101519311940-935
13. Khimki2591619562019-6334
14. Herbalife Gran Canaria2561919472218-27131
15. Buducnost VOLI2561918672119-25231
16. Darüşşafaka Tekfen2532218502127-27728

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:36
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Real Madrid
  6. THY Avrupa Ligi

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