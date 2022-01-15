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Spor Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor
Spor

Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 21:17:00 -
Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşma 1-1'lik skorla bitti.

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.

Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor

Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

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