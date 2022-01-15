Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşma 1-1'lik skorla bitti.
Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.
Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor
Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.