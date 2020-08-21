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Spor Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer ettiğini duyurdu.
Spor

Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:40:09 -
Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer ettiğini duyurdu.
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