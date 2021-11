Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.

Penaltılar VAR'la geldi

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi.

Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90+8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır başta oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda 32. dakikada penaltı kararına hükmetti. 33. dakikada sarı-lacivertliler İrfan Can'ın ayağından kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi. VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Çakır, 90+8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut'un ayağından golü bulmayı başardı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.

Tribünlerden istifa sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

"Pereira ile yollar ayrılmalı"

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan % 100 Futbol programında, 2-2 sona eren Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "12. haftada 10 puan fark yemiş bu kadroyla. Bu kadrodan iki on bir yaparım, ikisini de Türkiye'de şampiyonluğa oynatırım. Hiç antrenmana çıkmayan bir teknik direktör düşünün en fazla bu kadar puan alır." diye konuştu.

Pereira ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Dilmen, şunları söyledi:

"Ali Bey Fenerbahçeliler adına size sesleniyorum. Milli maç arası teknik direktörle yolları ayırmak için bir şans. Kendisiyle pazarlık yapmam. Bu kadro için dünya çapında bir teknik direktöre de gerek yok. Milli takım arasında Pereira ile yollar ayrılmalı. Ayrılmazsa bu sefer ibre Ali Bey'e döner. Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir ama işi çok zor olur. Bir Fenerbahçeli olarak son derece kırılırım kendisine."

Pereira ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını "Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur." ifadeleriyle değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçeliler çok üzgün. Fenerbahçeliler bunu hak etmiyor. Bu kadrosu güçlü bir kadro ama doğru bir teknik adamla Fenerbahçe üst üste maçlar kazanmaya başlar. En kötü günlerimden birini yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Kayserispor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenör değişirse bu 1 puan önemli bir puan olabilir. İki hafta zaman var. Antrenör mü yok dünyada. Doğru bir strateji ve istişare ile bu iş çözülebilir. Bir sürü teknik direktör var. Bu kadroya balıklama atlarlar. 7 yıl şampiyon olmasa da hafif bir kıvılcım bekleyen bir camia var. Dua edin Fenerbahçe kazanmadı. Belki hoca gider. Bu hayırdır, Fenerbahçe maçı kazansa kendimizi kandıracaktık. Bu cümleleri benden duymak ne kadar kötü bir şey. Fenerbahçe'nin kazanamadığına sevinen tek insan benimdir herhalde."

"Kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, yorgun oldukları için istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, mutlak 3 puan almaları gerektiği bir maça çıktıklarını bildiklerini belirtti.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın önemini bilerek maça çıktıklarını vurgulayan Pereira, "Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisin yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var." diye konuştu.

Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı.

Müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe, pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyon olacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımın mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek bizim yapmamız gereken sadece çalışmak."

"Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çamlı, "İyi bir maçtı. Fenerbahçe büyük bir camia. Kayserispor da başarıyı kovalayan bir camia. Keşke bugün hakem konuşmasaydık. Aslında prensip olarak biz hakemlerle ilgili konuşmayı pek sevmiyoruz ama penaltının verildiği dakika 96,47. Cüneyt hoca insaflıca bir izlesin. Hakkaniyetliyse helal olsun." diye konuştu.

"Kayserispor’un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Vicdanıyla hesaplaşsın." ifadelerini kullanarak Cüneyt Çakır'a yönelik eleştirilerini sürdüren Çamlı, "Sahada inanılmaz mücadele eden bir takım var. Böyle şeylere Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok zaten. Cüneyt Çakır'a soruyorum, o penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi? Lütfen bu konuda Cüneyt Çakır bir açıklama yapsın. Daha önce verilmeyen penaltının, verilmeyen golün olduğu bir Trabzonspor maçımız var. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli bir kulüp. Onlara başarı diliyorum. Mutlaka toparlanacaktır, iyi olacaktır. Ama biz Kayserispor olarak hocamız, teknik kadromuz, başkanımız ile inanılmaz mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlere yönelik her zaman yapıcı konuşmaya gayret ettiğini söyleyen Çamlı, şunları aktardı:

"Dünyada medarı iftiharımız, gururumuz dediğimiz bir hakem. Penaltı verebilir ama maçı dakikasında bitir. Değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulübe geldiğim günden beri 'Hakemler de insan, hata yapar' diyorum. Hep yumuşatıcı açıklamalar yapıyoruz ama el insaf. Çok büyük paralar, çok büyük emekler var. Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş hala 1,5 dakika oynatıyorsun ve penaltı çalıyorsun. Tamam çal ama zamanında maçı bitir. Yazık. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bugün giden Kayserispor'un 2 puanı oldu. Çok değerli bir federasyon başkanımız var. O da çabalıyor bu işler düzelsin diye. Hakemler takımların kaderiyle oynamasın. Dikkatli düdük çalsınlar. VAR'daki de buradaki de dikkat etsin. Çocuklar sahada basmadık yer bırakmıyor, hakemin bir düdüğüyle bu tür konuşmalar yapmak durumunda kalıyoruz."

"Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 3 puana çok yaklaştıklarına dikkati çekerek, ''Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi'' değerlendirmesinde bulundu.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Yukatel Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi." ifadelerini kullandı.

İlk Yarı

7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın rakip yarı sahanın ortalarından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası civarından topa ayak koyan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

61. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan, topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas topu bekletmeden Serdar Dursun'a bıraktı. Serdar'ın tek pasında yay içinde topla buluşan Zajc'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9. dakikada topun başına geçen Mesut, topu filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.