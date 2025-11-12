Fenerbahçe, 1 günlük dinlenmenin ardından çalışmalarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.
Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.
