Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
Fenerbahçe, 1 günlük dinlenmenin ardından çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, 1 günlük dinlenmenin ardından çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
CHP'ye kapatma davası
Gündem

CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
