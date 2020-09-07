Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına karşı duyulan rahatsızlık devam ediyor.

İstanbul'da bulunan Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmesine gerek olmadığını öne süren İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye hükümetinin eylemlerinin Yunanistan'ı, onların kültürünü ve kimliğini rencide ettiği iddiasında bulundu.

"Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş gibi..."

Sputnik'in haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, birkaç ay önce Ayasofya'nın camiye dönüştürüldüğünü belirterek ardından da Kariye'nin de camiye çevrildiğini söyledi. Bartholomeos, "sanki buradaki inananlar için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş ve sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş gibi yönetenlerin acele ile bu kararları aldığı" şeklinde küstah sözler sarf etti.

Bu hamlelerin kendilerini, kimliklerini, tarihlerini ve kültürlerini rencide ettiğini savunan Fener Rum Patriği sabredip dua ettiklerini söyledi.

Hazımsızlık devam ediyor! Bu ilk değil

Bu hadsiz açıklama, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili ikinci açıklaması oldu.

Bartholomeos, 1 Temmuz tarihinde, Feriköy’deki 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinin ardından konuşmuş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevireceğini iddia etmişti.

Yunan Papaz, aksini söylemiş, Türkiye'yi övmüştü!

Yunanistan'da, papaz Evangelos Papanikolaou ise, Türkler olmasaydı, Türkler tarafından korunmayan Ayasofya'nın çoktan düşmüş olacağını ifade etmişti.

"Türkler hiçbir kiliseyi kapamadı"

Papaz Papanikolaou, Türklerin Girit'te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını, ancak Yunanistan'da birçok manastır ve kilisenin kapatıldığını bildirmişti.

"Türkleri tercih ederim"

Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insanların özgür şekilde dinlerini yaşayabildiğini söyleyen Papaz, bu nedenle insanların Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ettiğini anımsatarak kendisinin de seçmek durumunda kaldığında Türkleri seçeceğini belirtmişti.

"Lanet değil, düzeltme"

Müze halinde iken pek çok turistin uygunsuz kıyafetler ile girdiği Ayasofya'ya artık ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsüyle girileceğini ifade eden Yunan Papaz Papanikolaou, bunun saygı göstergesi olduğunu, ve bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılanması gerektiğini vurgulamıştı.