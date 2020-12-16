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Gündem Fena enselendiler... Sabaha karşı çok sayıda adrese baskın!
Gündem

Fena enselendiler... Sabaha karşı çok sayıda adrese baskın!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde CIA'nin kurduğu terör örgütü DEAŞ'a yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 07:31:00 - 2020-12-16 08:11:06
Fena enselendiler... Sabaha karşı çok sayıda adrese baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

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