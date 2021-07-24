Fena alay konusu oldular! Fondaş Cumhuriyet Gazetesi CHP'li İBB'nin yalakası çıktı: Beceriksizliği savundular

Konuya ilişkin haber yapan CHP'li İBB'nin sıvacısı Cumhuriyet Gazetesi, yaşanan beceriksizliği savundu ve haberi "Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi" şeklinde duyurdu. Cumhuriyet'in bu tutumu, 'Fon'lu Haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlandı.

İstanbul Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsü'nün, yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarılması kamuoyunda geniş yankı buldu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu ve İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek yürütülmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğini savunmak için haber yaptı ve "Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu başlığı, "Fonu az gelmiş...'Fon'lu Haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali..." şeklinde eleştirildi.

Otobüse binen yolculara ‘sahte yolcu’ ve ‘trol’ suçlaması

Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalan haberlerini savunmak için ilginç haberler yapmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi; otobüse binen yolculara "trol" ve "sahte yolcu" diyerek hakaret etmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat: 02.15'de paylaşımda bulundu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddiasında bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nin; otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği merak ediliyor.