Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene için olan müfredatını İnternet sitesinden yayınladı. Yayınlanan müfredat 11. Sınıflar tarafından merak konusu oldu. Bu sene 11. Sınıfa geçecek öğrenciler, fen lisesinin ikinci yılında hangi derslerin olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Fen Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

1-Türk Dili ve Edebiyatı (5)

2-Tarih (2)

3-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)

4-Fen Lisesi Matematik (6)

5-Fen Lisesi Fizik (4)

6-Fen Lisesi Kimya (4)

7-Fen Lisesi Biyoloji (4)

8-Felsefe (2)

9-Beden Eğitimi ve Spor (2)

10-İngilizce (4)

11-Almanca (2)

Toplam zorunlu ders 37 saattir. 3 saat seçmeli ders var.