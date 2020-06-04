Fen İşleri yolları ve kaldırımları iyileştiriyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sorunsuz bir üstyapı için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Ekipler, birçok noktada eş zamanlı çalışma yaparak yolları ve kaldırımları iyileştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı çalışma gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Şafaklar ve Dumanlı Sokak, Esentepe Mahallesi Cemsultan Sokak ve civarı, Çamlıca Mahallesi İlke Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Çitekçi Sokak ve Şirintepe Mahallesi Birkurt Sokak’ta kaldırım ve kilit taş çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca Yenibağlar Mahallesi Tutanlı, Sapanca, Beraberlik Sokak, Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Selen ve Dereli Sokak, Işıklar Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak ve Mamure Mahallesi Eceğül Sokak’ta da asfalt yama ile Sakintepe Mahallesi yollarında iyileştirilme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.