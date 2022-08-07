Fen Fakültesi doktor öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Matematikte doktorası olmak. Doktora derecesini son iki yıl içerisinde almış olmak. Matematiğin cebir dalında temsil kuramı ve füzyon sistemleri alanında çalışmak ve araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış olmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve çalışmalarına saygın yayınlardan atıf almış olmak, saygın bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak. Yurtdışında araştırma odaklı üniversitelerde araştırma ve ders verme deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent ANKARA

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