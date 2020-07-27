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Eğitim

Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 Fen bilgisi öğretmenliği taban puanları | Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarının öğrenir öğrenmez hangi bölüme kaç puanla yerleşeceğini araştırmaya başladı. Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenler “2020 fen bilgisi öğretmenliği başarı sıralaması” , “Fen bilgisi öğretmenliği kontenjanları” , “Hangi üniversitelerde fen bilgisi öğretmenliği bölümü var?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:36:00 -
Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi okula girebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle Fen bilgisi öğretmenliği okumak isteyenler hangi üniversite bölüm olduğunu kaç puanla üniversiteye yerleşeceklerini inceliyor.

Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Üniversite sınavı sonuçlarının ilan edilmesiyle milyonlarca kişi puanlarıyla nereye yerleşebileceklerini hesaplıyor. Fen bilgiler öğretmenliği bölümünün olduğu okullar taban puanlar kontenjanlar için tıklayınız.

YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sayısal puan ile alan bölümler
Sayısal puan ile alan bölümler

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Sayısal puan ile alan bölümler

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