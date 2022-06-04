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Medya Feministler için Cuma namazını terk etmiş! Bu saate kadar zaten gittiysen bile boşa gitmişsin İbrahim...
Medya

Feministler için Cuma namazını terk etmiş! Bu saate kadar zaten gittiysen bile boşa gitmişsin İbrahim...

Halk TV canlı yayınında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 8 Mart'ta ezan ıslıklayan kadınların hutbede eleştirilmesi nedeni ile kızıp iki buçuk yıl Cuma namazını terk ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:59:00 - 2022-06-05 00:06:34

 Yeniakit.com.tr 

8 Mart'ta Taksim'de yürüyüş düzenleyip, ezan ıslıklayan feministlere camilerde tepki gösterilerek yapılan rezalet hutbelerde de anlatılmıştı.

Halk TV canlı yayınında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Kahveci, bir yandan Cuma namazlarına gidecek kadar dindar olduğunu iddia ederken, diğer yandan da ezan ıslıklayanlardan yana saf tuttuğunu açıkladı.

İbrahim Kahveci, ezan ıslıklayan feministler hutbede eleştirildiği için iki buçuk yıl cuma namazını terk ettiğini açıkladı. Kahveci, "Benim vatandaşıma camide bu yapılır mı?" diye sordu.

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