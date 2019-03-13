Feminazilerin Türkiye'yi getirmek istediği vahim tablo!

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Gazeteci Yazar Fadime Özkan, feminazilerin sosyolojik parçalanması açısından istediği ülke profili olan Japonya'da aile kurumunun dağılması nedeniyle yalnızlık çeken Japonların, aile kiraladığını ibretlik bir video ile gözler önüne serdi.

Ailenin parçalanması durumundaki sonuçları gözler önüne serdi

"Aileniz batsın" pankartlarına dikkat çeken Özkan, Feminazilerin Türkiye'yi getirmek istediği sosyolojik boyutu gösterirken, "Bir kaç gün önce feminizm savunurken açılan pankartlardaki yıkıcı dil korkunçtu... Aileniz batsın" öyle mi?! Bir de buraya bakın." yorumu yaptı.

Japonya'da vahim tablo

Videoda doğum gününde bile ailesinden kimse olmayan bir Japon, belli bir ücretle aile rolü üstlenecek oyuncular kiralayarak önemli günlerini kutladığı vurgulanıyor.