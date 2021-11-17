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Sağlık Felç ve bunamaya "çay-kahve molası"
Sağlık

Felç ve bunamaya "çay-kahve molası"

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak çay ve kahve içmek felç (inme) ve demans (bunama) riskini azaltıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:27:00 -
Felç ve bunamaya "çay-kahve molası"

Dünyadaki ölümlerin yüzde 10’una inme sebep oluyor. Demans ise günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. 2050 yılında 130 milyon insanın bu sorunla yaşayacağı tahmin ediliyor.

Çin’deki Tianjin Tıp Üniversitesi’nden Yuan Zhang ve ekibinin çalışmasında çay-kahve tüketiminin inme ve demansla ilintisi araştırıldı. Bu alandaki en geniş kapsamlı çalışma olduğu belirtilen araştırmada 50-74 yaş grubundaki 365 bin kişinin verileri 10 yılı aşkın süreyle incelendi. Ne kadar çay kahve tükettikleri kaydedildi. Araştırmanın yapıldığı süre zarfında 5 bin 79 kişiye demans tanısı kondu. 10 bin 53 kişi en az bir kez inme tanısıyla sağlık kuruluşuna başvurdu.

Günde iki-üç fincan kahve veya üç-beş fincan çay tüketenlerde veya dört-altı fincan çay ve kahve tüketenlerde inme ve demans riskinin en düşük seviyede olduğu belirlendi.

Her gün iki-üç fincan kahve içenler ve iki-üç fincan çay içenlerde içmeyenlere oranla inme riski yüzde 32, demans riski ise yüüzde 28 daha düşüktü. Yuan Zhang ve ekibi hem çay hem kahve tüketmenin de inme sonrasında daha düşük demans riskiyle ilintili olduğunun altını çizdi.

 

 

 

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