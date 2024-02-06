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Yaşam Felaketten dönüldü! Karayoluna çığ düştü!
Yaşam

Felaketten dönüldü! Karayoluna çığ düştü!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 18:20:00 - 2024-02-06 18:36:48

Erzurum’un İspir ilçesinde karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ sonucu bölgede seyreden çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede 8 saat mahsur kalan sürücüler karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplere bölgedeki şantiyelerden gelen iş makinaları destek verdi. Çığın düştüğü bölge vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, Erzurum - İspir karayolundan geçişlere izin verilmiyor.

 
 
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