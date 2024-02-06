Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ sonucu bölgede seyreden çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede 8 saat mahsur kalan sürücüler karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplere bölgedeki şantiyelerden gelen iş makinaları destek verdi. Çığın düştüğü bölge vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, Erzurum - İspir karayolundan geçişlere izin verilmiyor.
Felaketten dönüldü! Karayoluna çığ düştü!
Erzurum’un İspir ilçesinde karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ sonucu bölgede seyreden çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede 8 saat mahsur kalan sürücüler karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplere bölgedeki şantiyelerden gelen iş makinaları destek verdi. Çığın düştüğü bölge vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, Erzurum - İspir karayolundan geçişlere izin verilmiyor.