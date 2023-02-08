Felaketin 3. gününde son durum açıklandı! 7 bin 108 kişi can kaybı yaşandı

Can kaybı 7 bin 108'e yükseldi. İki depremde yaralı sayısı da 40 bin 910'a çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te deprem bölgesindeki son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Bu akşam itibarıyla şehre elektrik verilmeye başlanacaktır. İletişim noktasında baz istasyonlarımız hasar görmüştü. Gerek mobil gerek burada yapılan tadilatlar iletişimi tamamen çözmüş durumdayız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Kurum Gaziantep'te 900 binanın yıkıldığını ve 551 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından yeni tedbirler alındığını duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.