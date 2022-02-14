Felaket tellalı umudunu yazdı! Elektrik krizi riski varmış

Hiçbir gazetede tutunamayınca kendisine internet sitesi kuran ve algı operasyonlarını burada sürdüren Murat Yetkin, Türkiye’nin en büyük elektrik şebekesi kuruluş-bakım şirketi Yılmaz Elektrik’in konkordato ilan ettiğini belirterek, bunun sonucunun ağır olacağını savundu. Yetkin, yetkinreport.com sitesindeki "Önemli bir şirket battı, zincirleme elektrik krizi riski var" başlıklı yazısında felaket tellallığına soyunarak özetle şunları kaydetti:

"Haberi 8 Şubat tarihinde ilk duyuran İzmit’te yayınlanan Kocaeli Halk gazetesi oldu. Kocaeli’de elektrik dağıtımını yapan SEDAŞ’ın hat yenileme ihalesini alan Yılmaz Elektrik şirketi konkordato ilan etmişti.

(...) Yılmaz, Türkiye’nin her coğrafyasında elektrik hatlarını kuran, bakımını yapan şirketlerin en büyüğüydü.

(...) Şimdi onlarca daha küçük şirket aynı akıbete uğrama endişesi içinde.

Ama asıl sorun Türkiye’nin onlarca şehrine giden hatlar, hala süren kış koşullarında arızalanmaya başlayınca çıkacak.

Zincirleme reaksiyon derken sadece fiyattan bahsetmiyoruz artık, aslen taşeron şirketlerin değil dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunan elektrik akımının fiilen vatandaşa ulaştırılması sorunundan bahsediyoruz; Isparta da olduğu gibi. (...)

Buradan devam edelim…

Hükümetin bir süredir siyasi kaygılarla fiyatları halka daha az yansıtması Elektrik Üretim AŞ’yi (EÜAŞ) zora soktu.

Zaten özelleştirme sorunlarıyla boğuşan EÜAŞ, BOTAŞ’a olan borçlarını ödeyemez hale gelmeye başladı.

Bu durum zaten fatura tahsilat sorunu bulunan BOTAŞ’ı daha da zora soktu. Çünkü devlet kasasındaki döviz, Cumhurbaşkanının “faiz sebep, enflasyon sonuç” tezini kanıtlamaktan, yol, köprü, havaalanı inşaat ve işletmelerini yapan yandaş müteahhitlere yapılan ödemelere, oradan Covid-19 can almaya devam ederken baş gösteren ilaç sıkıntısını gidermek için ilaç ithalatına gidiyordu.

(...)

BOTAŞ da başta Rusya ve İran olmak üzere doğal gaz aldığı ülkelere ödemeleri aksatmaya başladı. Türkiye ile bir yandan Ukrayna ve Suriye dengelerini gözeten Rusya şimdilik vanayla oynamıyor. Ukrayna krizi derinleşmesi ihtimaline saklıyor belki de.

Ama tesadüfe bakın ki tam o günlerde İran’dan gaz getiren borularda arıza olduğu duyuruldu. Sanayiye gaz ve elektrik kısıntısı uygulanmaya başladı. İran’dan yeniden gaz gelmeye başladıktan sonra bir baktık ki Merkez Bankası sadece Ocak 2022’de BOTAŞ’a rekor miktarda, 4,15 milyar dolar döviz satmış. 2021 yılında TCMB’nin BOTAŞ’a toplam döviz satışının 6,1 milyar dolar olduğunu hatırlatırsak miktarın büyüklüğü anlaşılabilir.

(...) Enerji altyapı ve bakım hizmetlerinde kırılmalar olabilir, bunlar yeni enerji sorunlarına yol açabilir."