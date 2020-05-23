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Feke’de renkli bayramlaşma

Adana’nın Feke ilçesinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile sosyal mesafe kuralına uyarak dirsek dirseğe bayramlaştı, personele hediye dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:40:02 -
Feke’de renkli bayramlaşma

Adana’nın Feke ilçesinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile sosyal mesafe kuralına uyarak dirsek dirseğe bayramlaştı, personele hediye dağıttı.


Adana’nın Feke İlçesinde Belediye Başkanı Ahmet Sel, belediye personeli ile Ramazan Bayramı öncesi renkli kareler verdi. Belediye salonunda çalışanları ile bir araya gelen Sel, çalışanlara bayram öncesi hediye takdimi yaparken dirsek dirseğe bayramlaştı. Başkan Sel, “Belediye personellerimizle korona virüs tedbirlerine uyun şekilde bayramlaşarak personellerimize çam sakızı çoban armağanı hediyelerini verdik. Tüm personellerimizin ve ailelerinin ve Feke halkımızın ramazan bayramını kutlarım. Biz büyük bir aileyiz”dedi.

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