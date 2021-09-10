  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fas'ta kesin seçim sonuçları açıklandı
İtalya'dan 3.doza yeşil ışık
ABD'de kürtaj dalaşı
New York borsası değer kaybetti
Gündem Fehmi Koru'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi
Gündem

Fehmi Koru'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi

Fehmi Koru, Millet İttifakı'na bir kez daha Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 05:50:00 -

Geçmişte Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün yakın çevresinden bir isim olan Fehmi Koru, yine ortaya çıktı.

Fehmi Koru, Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamada “Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim” dedi.

"Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini zikretmedim. Millet İttifakı'nın göstereceği aday Abdullah Gül gibi bir isimle oy alacaksa bu isim Abdullah Gül gibi biri olur. Aynı şeyi Erdoğan için de söyledim. Eğer aday olmazsa Gül gibi birini aday gösterir dedim. Bu Abdullah Gül olur mu tabiki bence düşünülecek bir isim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay