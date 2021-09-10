Fehmi Koru'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi

Geçmişte Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün yakın çevresinden bir isim olan Fehmi Koru, yine ortaya çıktı.

Fehmi Koru, Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamada “Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim” dedi.

"Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini zikretmedim. Millet İttifakı'nın göstereceği aday Abdullah Gül gibi bir isimle oy alacaksa bu isim Abdullah Gül gibi biri olur. Aynı şeyi Erdoğan için de söyledim. Eğer aday olmazsa Gül gibi birini aday gösterir dedim. Bu Abdullah Gül olur mu tabiki bence düşünülecek bir isim."