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Gündem Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetine iftira attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:53:00 -
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Türkiye'de kimsenin itibar etmediği yazar Fehmi Koru, hazımsızlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine iftira atarak gösterdi.

Kendisine ait internet sitesinde yayınladığı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyadan memnun olmadığını ileri süren Koru, hükümetin de medyayı şekillendirdiğini iddia etti.

FETÖ'nün iftirasına sığındı

"Başımdan geçen bir davet olayını daha önce yazmıştım, özetleyeyim: Herhalde bir yılı geçti, çok izlendiği varsayılan haber kanallarının birinden programa davet için aradılar. 'Ben yasaklıyım, bir yanlışlık olmasın' dediğimde, daveti ileten genç kız, 'Öyle şey olur mu?' tepkisini verip teyit için yeniden arayacağını söyledi. Hala arayacak" yazan Fehmi Koru, "İstenir ve zorlanırsa, medyada kimlerin köşesi olacağına, ekranlarda kimlerin görüneceğine ve kimlerin medyada görünmez hale getirileceğine karar verilebildiği, şu son üç-beş yılda ülkemizde görüldü. Görüldü, ama öyle anlaşılıyor ki, bununla istenilen sonucun alınabileceğini düşünenler de ortaya çıkan manzaradan pek mutlu olmadılar. " ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün 'medyaya baskı' yalanına sığınan korunun iftiraları 'hazımsızlık' olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

Mustafa EROĞLU

Adamların tineti bu, Yalan, iftira, ihanet bunu daha anlamayanlar varsa diyecek birşey yok
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SOKAĞIN SESİ

FETÖ'NÜN PAPAZIN, EN GÜVENDİĞİ BU ZAT DAHA TUTUKLANMADI MI, KİM KORUYOR BU ADAMI?
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