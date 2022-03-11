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Spor Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik
Spor

Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik

Galatasaray, Barcelona deplasmanından 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşma sonrası Sofiane Feghouli ve Ryan Babel karşılaşmayı yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 04:19:00 -
Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona 0-0 berabere kaldı.

Camp Nou'daki karşılaşma sonrası Sofiane Feghouli EXXEN'e konuştu;

"Öncelikle dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu seviyede, bu şekilde oynamamız gerekiyor. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik."

Babel: Son ana kadar en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çılıştık

"Barcelona ile oynamaya geldik. Son ana kadar da en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çalıştık. Bunu defansta da hücumda da yaptık. Sahaya çıktığımızda her şeyimizi gösterdik. Ofansif ve defansif anlamda elimizden geleni yaptık. Umuyorum ki taraftarımız Marsilya maçındaki gibi bizi desteklerler ve bize motivasyon kaynağı olurlar."

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