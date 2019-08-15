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Feghouli Denizli’de yok

Galatsaray’ın yarın Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig mücadelesinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli yer almayacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Feghouli Denizli’de yok

Galatsaray’ın yarın Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig mücadelesinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli yer almayacak.


Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk haftasında yarın Denizlispor ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde endoskopik üreter taşı çıkarılması operasyonu geçiren Sofiane Feghouli kafilede yer almadı. Feghouli’nin önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Bugün Denizli’ye gidecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:


"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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