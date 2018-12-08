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FED'in önemli isminden büyüme ve faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, faiz ve büyümeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak." ifadelerini kullandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:27
FED'in önemli isminden büyüme ve faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Washington'da Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün düzenlediği finansal istikrar temalı panelde konuştu.

Amerikan ekonomisindeki ivmenin yüzde 3 civarında büyümeyle birlikte devam ettiğini belirten Brainard, konuşmasından saatler önce açıklanan kasım ayı istihdam verilerinin bu ivmeyi yansıttığını söyledi.

Brainard, "Son 3 ayda ortalama istihdam artışı, kasım verisiyle birlikte 170 bin oldu ve bu seviye iş gücü piyasasına yeni girenleri karşılamak için gerekli hızın çok üstünde" değerlendirmesini yaparken, ülkede ücretlerin de küresel finansal krizden bu yana en yüksek hızda arttığına işaret etti.

'Görevimiz büyümeyi devam ettirmek'

Öte yandan, mali genişlemenin etkisini yitirmesinin, küresel büyümedeki yavaşlamanın ve finansal şartlardaki sıkılaşmanın ülke ekonomisi için "ters akıntı" yaratabileceğine işaret eden Brainard, şunları kaydetti:

"Bizim şu anki görevimiz ekonomiyi tam istihdam ve enflasyon hedefimize yakın tutarak büyümeyi devam ettirmek. Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:27
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  2. fed
  3. faiz
  4. büyüme
  5. işgücü

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