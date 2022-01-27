FED'in kararı sonrası dolar 18 ayın zirvesinde! Euro endeksi ise...

Fed’in faizlerde artışına Mart ayında başlayacağına kesin gözü ile bakılırken piyasalarda fiyatlaması da şimdiden başladı. ABD Doları güçlenmeye devam ederken endeks 18 ayın zirvesini gördü. Euro/dolar endeksi ise 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.



Mart ayı başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında ilk faiz artırımına gitmeye hazır. Piyasalar Fed’in bu yıl 4'ten fazla faiz artırımı yapacağını fiyatlarken CME FedWatch'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Buna göre Fed'in 16 Mart toplantısında faizi en az 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselteceğini fiyatlayanların oranı yüzde 100 oldu.

Fed'den 4 Mayıs'ta faizin en az 25 baz puan daha artırılmasını bekleyenlerin oranı yüzde 74,5 olurken, faizin 15 Haziran'da yüzde 0.75-1,0 aralığına veya üzerine yükseltileceğini fiyatlayanların oranı da yüzde 70,7 olarak gerçekleşti. Temmuz'da faizin 0,75-1,0 veya üzerinde olacağını fiyatlayanların oranı yüzde 83,9 seviyesine ulaştı. Eylül'de faizin dördüncü kez artırılarak en azında yüzde 1,0-1,25 aralığına yükseltileceğini fiyatlayanların oranı 64,7 olurken, 22 Kasım'da faizin en az yüzde 1,0-1,25 olacağını öngörenlerin oranı yüzde 76,9'a ulaşıyor. 14 Aralık'ta yapılacak 2022'nin son toplantısında faizin beşinci kez artırılarak en azından yüzde 1,25 -1,50 aralığına yükseltileceğinin fiyatlanma oranı ise yüzde 60,4 seviyesinde.

Euro, dolar karşısında eridi

Tüm bu gelişmeler ve beklentilerle faiz artışına yönelik kritik mesajlar veren Fed'in dün akşamki açıklamaları sonrasında ABD Doları güçlenmeye başladı. ABD Dolar Endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

Son rakamlar

Bir süredir 13,50 seviyelerinde dar bantta hareket eden dolar/TL kuru açıklamaların ardından yönünü yukarı çevirdi ve 13,60’ın üzerine çıktı. Euro/Dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle Türk Lirası, euro karşısında da değer kazandı. Euro/TL, 15,20'nin altına geriledi.