FED’in ikinci büyük silahı: Parasal sıkılaşma!

Küresel enflasyon tüm yıl boyunca piyasalarda ağırlığını hissettirdi. ABD Merkez Bankası (FED) ABD’de 40 yılın zirvesi etrafında seyreden enflasyonu dizginlemek için bu yıl faiz oranlarını 300 baz puan artırdı.

Ancak Insider’ın haberine göre agresif ve tarihi derecede hızlı faiz artışı sıkı para politikasının sadece yarısı. FED enflasyonu ezmek ve yıllarca devam eden serbest para politikası sonucu oluşan piyasa balonunu söndürmeye yardımcı olmak için başka bir araca daha sahip.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre söz konusu araç, yatırımcılar için kötü bir anlam ifade ediyor. Zira belki de faiz artışlarından bile daha etkili olabilecek parasal sıkılaşma politikası (QT) hisse senetleri ve tahvil piyasalarında etkilerini gösteriyor. FED’in 9 trilyon dolarlık bilançosu düşünüldüğünde likidite koşullarındaki sıkılaşma piyasalarda bir çöküşün ortaya çıkabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Insider’ın haberinde iki ünlü borsa uzmanı FED’in QT rejimini açıklıyor ve enflasyonla mücadele ile piyasaları ayakta tutma arasındaki hassas dengeye dikkat çekiyor:

Parasal sıkılaştırma nedir ve likiditeyi azaltmak ne anlama gelir?

FED’in parasal sıkılaştırmaya geçmesi, bilançosunun boyutunu küçültmesi anlamına gelir. Bu bilanço varlıkları, merkez bankasının biriktirdiği uzun vadeli devlet tahvilleri gibi varlıklardır ve sonunda olgunlaşır ve FED’in bu tahvillerdeki anaparayı geri almasına izin verir. Olgunlaştıklarında, FED ya bu parayı yeniden yatırabilir ya da tahvillerin "ödenerek kapanmasına" izin vererek bilançosunun boyutunu düşürebilir. Parasal sıkılaştırma sırasında, FED yeniden yatırım yapmamayı tercih ediyor.

Bu politika, FED'in bilançosundaki tahvilleri piyasaya gerçekten satmasından biraz farklıdır, ancak oranları daha yükseğe itmek için benzer bir etkiye sahiptir.

FED, ayda yaklaşık 95 milyar dolarlık ABD Hazinesi tahvili ve mortgage menkul kıymetini bilançosundan tıraş ediyor. Temel olarak, bu uzun vadeli tahvillere olan talebi düşürüyor ve reel uzun vadeli faiz oranlarının artmasına neden oluyor.

QT'nin etkisi nedir?

FED, enflasyonun düşürülmesine yardımcı olabileceğini umuyor. Reel-uzun vadeli faiz oranları arttığında, varlık fiyatları düşer ve enflasyona yavaşlama getirir. Daha yüksek oranlar aynı zamanda hane halklarını daha fazla tasarruf etmeye teşvik eder, ekonomiyi aşırı ısıtan ve enflasyonu teşvik eden tüketim veya yatırım türünü caydırır.

Hisse senetlerini etkiler mi?

Tıpkı şirklerin bilançolarındaki kârı aşındıran ve hisse senedi fiyatlarını düşürebilen daha yüksek faiz oranları gibi QT politikası da hisse senetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir .

QT, büyük miktarda borç senetlerinin garantili bir alıcısını kaldırarak piyasalardaki likiditeyi boşaltır. Bu kadar likiditenin piyasadan kaldırılması kaçınılmaz olarak basamaklı bir etkiye sahiptir ve pandemi sırasında piyasaları ele geçiren spekülatif hisse senedi çılgınlığı gibi piyasa balonlarını azalacaktır.

UC Berkley Ekonomisti Amir Kermani'ye göre, bunun nedeni tahviller için uzun vadeli faiz oranları arttığında, yatırımcıların da hisse senetlerinden uzun vadeli tahvillere geçmek isteyecek olmalarıdır.

Spekülatif hisse çılgınlığı bitti mi?

RBA Analisti Michael Contopoulus parasal sıkılaşma ve faiz artırma politikalarının birlikte gelmesiyle spekülatif hisse senetlerinin ve genel olarak varlık birimlerindeki spekülasyonların sınırlanacağını söyledi. Ancak spekülatif hisselerin zayıflaması sadece sıkı para politikasıyla alakalı değil.

Contopoulus spekülatif hisse senetlerindeki zayıflamanın sadece sıkı para politikasıyla açıklanmasının çok fazla sadeleştirme olacağını söylüyor. Analist pandemi döneminde ödenen teşviklerin hisse senetlerine olan ilginin önemli bir itici gücü olduğuna dikkat çekti. FED’in faiz artışları kısa vadeli faiz oranlarını artırarak bu yıl Hisse senetlerine yönelik iştahı da azalttı.

Üç aylık devlet garantili ABD Hazinesi devlet tahvilleri %4’ün üzerinde getiri sağlarken yatırımcıların büyük çoğunluğu yıl başından itibaren %20 düşüş gösteren borsalarda parasını riske atmamayı tercih etti.

QT ne zaman sona erecek?

Kermani, parasal sıkılaştırma rejiminin sonsuza dek süremeyeceğini ve FED’in bilanço küçültme hızını yavaşlatmaya başlaması gerekeceğini söylüyor. Bunun nedeni büyük ölçüde bilançodan çıkan paranın çoğunlukla fazla rezervlerden gelmesidir. Söz konusu rezerv de bankaların likidite ihtiyaçları için kullanılıyor.

Kermani, finansal sistemin bankaların ek rezervlerinin 2 trilyon doların altına düşmesine tahammül edemeyebileceğini ve bunun da FED’in 2023'ün sonlarında QT'yi durdurmasına yol açabileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, FED’in parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmadan önce enflasyonun daha net bir şekilde düştüğüne dair işaretler bekleyeceğini de sözlerine ekledi.

QT sona erdiğinde hisse senetleri ralli yapacak mı?

Bank of America'ya göre, 2023 boğa rallisi için umut var. Banka analistleri parasal sıkılaştırma politikasından dönüşün bile hisse senetlerinde ralliyi teşvik edeceğini söylüyor.

Yine de diğer uzmanlar QT'nin sona ermesiyle sağlanacak kuyruk rüzgarları konusunda şüpheli.

Contopoulos, "QT’nin tamiri geçici bir etkiye sahip olacak. Araştırmamız, bilanço resesyonunun başlamak üzere olduğunu ve 2023'e kadar güçleneceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı hisse senetlerinin yılın ilk altı ila dokuz ayında büyük oranda FED’in ‘likidite balonunu patlatmasından’ etkilendiğini söyledi. Ancak Contopoulos’a göre, piyasaların odağını kurumsal bilançolara kaydırmasıyla FED politikaları hisse senetleri üzerinde daha az bir etkiye sahip olacak:

“Bence hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlerin bir sonraki ayağı, FED’in yaptığı herhangi bir şeyden ziyade bilanço artışlarındaki düşüşlerden kaynaklanacak."

FED’in başarısız mı oldu?

Kermani, parasal sıkılaştırma politikalarının, FED’in portföyünü kademeli olarak azalttığı sürece, hisse senedi fiyatlarında mutlaka bir çöküşe yol açmak zorunda olmadığını söylüyor. Ancak borsa uzmanı parasal sıkılaştırma sürecinin bu noktada aniden durdurulmasının hata olacağını düşünüyor:

“ABD Merkez Bankası’nın hisse senedi fiyatlarına ne olacağından korktuğu için fikrini değiştirmesi için büyük bir hata olur. FED’in borsayı sigortalamaktan sorumlu olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden piyasa fiyatlarının kademeli olarak ayarlanmasının aslında kötü bir şey olmadığını düşünüyorum.”

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