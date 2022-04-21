FED'in faiz kararı ifşa oldu!

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in gelecek toplantısında yarım yüzde puan artışı durumunun tamam ve sağlam olduğuna inandığını belirtti.



Daly, bu yıl Fed'in gösterge faizleri %2,5'e çıkarması ve gelecek toplantıda bilançoyu düşürmeye başladığını açıklaması ile "model görünümüm, ABD ekonomisini trend büyüme oranının altına inmesiyle yumuşak bir iniş yapacağımız yönünde" olacağını ama resesyona girmeyeceğini belirtti.

Daly, eğer bir resesyon olursa bunun kısa ve hafif olacağına işaret etti.

Kaynak: Foreks Haber Merkezi