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Federer’i deviren Novak Djokovic, Wimbledon’da şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da, Roger Federer’i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:33
Federer’i deviren Novak Djokovic, Wimbledon’da şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da, Roger Federer’i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.


Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da, Roger Federer ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.


Tie-break’e giden ilk set sonunda Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili olan isim Federer; seti 6-1 alarak skoru dengeledi. (1-1)


Üçüncü sette tecrübeli raketler, servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie-break sonucunda seti alan Djokovic oldu. Oyundan düşmeyen tecrübeli isim Federer, bir kez daha öne çıkarak skoru tekrar eşitledi. (2-2)


Kıran kırana geçen beşinci set sonunda (12-12) yeniden Tie-break’e gidildi. Novak Djokovic bu Tie-break’i de alarak rakibi Federer’i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:33
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