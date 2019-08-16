Federer, Cincinnati Masters'ta elendi
İsviçreli tenisçi, 7 kez şampiyonluk yaşadığı Cincinnati Masters'a üçüncü turda veda etti16 Ağustos 2019 Cuma 11:44
İSTANBUL (AA) - Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İsviçreli Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı.
Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.
YORUM YAZ