Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı - ABD Açık'ta 100. maçına çıkan 3 numaralı seribaşı Federer, Bosna Hersekli Dzumhur'u 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı



İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü tura yükseldi. ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında kariyerinin 100. maçına çıkan Federer, dünya klasmanının 99 numarası Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaştı. Toplam 2 saat 22 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan İsviçreli tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı. Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da klasmanda 52. sırada yer alan ABD'li Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

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