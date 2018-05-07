"Fedekarlığın büyüğünü Erdoğan yaptı"

Ardan Zentürk'ün "Fedakarlığın büyüğünü Erdoğan yaptı" ismiyle yayınladığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"İstese hiç zora girmezdi…

En muhalif anketler bile AK Parti’nin oy oranını en az yüzde 44 gösteriyor, geçiniz, bu parti halen, her şart altında Meclis’te çoğunluğu sağlayacak güce sahip. Erdoğan istese, anayasa değişikliğini tersten yaptırır, tüm idari gücü başbakanlıkta toplar, 12 Eylül Anayasası ile cumhurbaşkanlığına verilmiş yetkileri budar, yoluna devam ederdi.

Ne görev süresi kısıtlaması, ne seçim sonucu ne olacak telaşı, ne de oy potansiyeli düşük partileri demokratik sürece dahil etme kaygısı…

Yapmadı… Kendisi için zor olanı seçti, kolaydan uzak durdu…

Çünkü Devlet Bahçeli ile birlikte 7 Haziran 2015 seçiminde bu sistemin “emperyalizmin manevra alanını genişlettiğini” ve “milli güçleri” vesayetle kısıtladığını görmüşlerdi. ( Kılıçdaroğlu hala niye o sistemin peşinde, yetişkin insanlar olarak oturun, aklınızla bir sorgulayın lütfen.)

Üstelik “ittifak yasası” ile yüzde 10 baraj uygulamasını fiilen sıfırladı, henüz kurulmuş bir partinin kadın başkanını siyasetin önemli ismi haline, yüzde 1 oya sahip diğerinin başkanını da gündem belirleyen aktör konumuna taşıdı. Milliyetçi partiyi de doğrudan yönetimin içine çekti.

CHP adayı İnce, seçim ikinci tura kalırsa, resmen yönetime iki numaralı aday olacak, geri döndürmeye çalıştıkları –sözde- parlamenter sistemde İnce’nin böyle bir şansı var mıydı, kesinlikle yoktu!..

O zaman bu kavga-gürültü nedir?..

Niye normal bir yetişkin olarak aklınızla değil de, önyargı ve duygularınızla hareket edip, siyaseti zehirliyorsunuz…

Artık büyüyün, olgunlaşın…"