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Dünya FED'den, Deutsche Bank'a ceza
Dünya

FED'den, Deutsche Bank'a ceza

Yeniakit Publisher
2023-07-20 01:00:00 -
FED'den, Deutsche Bank'a ceza

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası, kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası kesti.

ABD Merkez Bankası'den (Fed) yapılan açıklamada, "güvenli ve sağlam olmayan uygulamalar" ile yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin Deutsche Bank ile 2015 ve 2017'de yapılan anlaşmaların ihlali nedeniyle Bankaya 186 milyon dolar para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Deutsche Bank'ın söz konusu anlaşmalar kapsamında yeterli ilerleme kaydetmediği ve Danske Bank'ın Estonya şubesiyle önceki ilişkisine yönelik kara para aklamayı önlemeye ilişkin iç kontrollerinde ve yönetişim süreçlerinde zayıf kaldığı belirtildi.

Eksikler için talimat verildi

Deutsche Bank'ın bu sorunları ele almaya öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, güvenli ve sağlam olmayan uygulamaların veya ihlallerin düzeltilmemesi halinde bankanın "ek ve artırılmış" cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Deutsche Bank'a yönetişimi, risk yönetimi ve kontrolleriyle ilgili diğer genel eksiklikleri gidermesi talimatının verildiği bilgisi verildi.

Deutsche Bank'tan açıklama

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada da Bankanın Fed tarafından belirlenen eksiklikleri "yakın zamanda" ele almaya kararlı olduğu belirtilerek, "Son 2 yılda sağladığımız ivme göz önüne alındığında, düzenleyicilerimizin beklentilerini karşılamak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: İHA

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