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Fed'den büyük bankalar için açıklama
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Ekonomi Fed'den büyük bankalar için açıklama
Ekonomi

Fed'den büyük bankalar için açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 01:01:00 -
Fed'den büyük bankalar için açıklama

Fed'den yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4,5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman Sachs yüzde 13,4 ile sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu. Goldman Sachs'ı yüzde 13,2 ile Morgan Stanley izledi.

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