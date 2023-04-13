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Ekonomi Fed yetkilileri faiz artırımını tartışıyor
Ekonomi

Fed yetkilileri faiz artırımını tartışıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-13 09:13:00 -
Fed yetkilileri faiz artırımını tartışıyor

Dün açıklanan Fed tutanaklarında, faiz artırımında kararlılık görülürken daha öne çıkan vurgu bankacılık krizinin yol açtığı bir resesyon olasılığıydı. Yetkililer son demeçlerinde faiz artırımının gerekliliği konusunda tartışmaya katıldı.

Mart ayına ait Fed tutanakları, daha fazla politika sıkılaştırmasının uygun görüldüğünü gösterdi, ancak bazı yetkililer, bankacılık kargaşası nedeniyle Mart ayında sıkılaştırma döngüsünde bir duraklamayı düşünüyor.

Dün enflasyon raporunun yayımlanmasının ardından Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, çekirdek enflasyonu istikrara kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Barkin CNBC'ye "Yıldan yıla hala yüzde 5'in biraz üzerinde çalışan çekirdeğe özellikle odaklandım. Biliyorsunuz, enerji konusunda bazı iyi gelişmeler var, ancak daha yapılacak çok şey var. Sanırım çekirdek enflasyonu tekrar aşağı çekmek için olmasını istediğimiz yerde." dedi.

Bununla birlikte, Fed'in saflarında bazı farklılıklar da var. Örneğin önceki gün New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Williams, Yahoo! ile yaptığı röportajda "Enflasyonu aşağı çektiğimizden emin olmak için yapmamız gerekeni yapmalıyız" dedi.
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