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Ekonomi FED üyeleri, 'sıkılaştırma' konusunda kararlı!
Ekonomi

FED üyeleri, 'sıkılaştırma' konusunda kararlı!

Fed'in üç yetkilisi, faizleri enflasyonu düşürmede etkili olacak seviyeye yükseltme konusunda kararlı olduklarına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:44:00 -
FED üyeleri, 'sıkılaştırma' konusunda kararlı!


ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) üç yetkili, faizleri ekonomiyi daha da yavaşlatacak ve 1980'lerden bu yana en yüksek düzeye çıkan enflasyonu düşürmede etkili olacak seviyeye yükseltme konusunda kararlı olduklarına işaret etti.

Bazıları para politikasında gevşeme yanlısı olan yetkililerin, hep birlikte faiz artırımı yanlısı tutum sergilemeleri tahvil ve vadeli piyasalarda keskin hareketlere yol açtı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yatırımcıların merkez bankasının gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayacağı beklentisini yansıtan tahvil piyasasındaki fiyatların "şaşkınlık verici" bulduğunu ifade etti.

Daly, tam aksine Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizi bir süre bu yüksek seviyelerde tutacağını beklediğini söyledi. Daly'nin bu yorumu vadeli işlem piyasalarında satışları tetikledi.

Bir diğer Fed yetkilisi Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da benzer şekilde sıkılaştırma yanlısı tutum sergileyerek enflasyonun hâlâ zirveyi görmediğini ve yetkililerin para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine ineceğini gösteren bir patikaya oturması gerektiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta merkez bankasının 20-21 Eylül'deki politika toplantısında da "alışılagelmişin üzerinde" bir faiz artırımına gidebileceğini söylemişti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da dün yaptığı konuşmada enflasyonun o zamana kadar yatışmaması durumunda böyle bir hamleyi destekleyeceğini ifade etti.

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