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Ekonomi Fed tutanakları yayımlandı
Ekonomi

Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) tüm üyelerinin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:18:00 -
Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankası (Fed), 15-16 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Politika faizinin yüzde 0-0.25 arasında sabit tutulduğu ve aylık varlık alımlarının minimum 120 milyar dolar olarak devam etmesine karar verilen son toplantı tutanaklarında, tüm katılımcıların devam etmenin uygun olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi. 

Tutanaklar, "Hemen hemen herkes mevcut satın alma kompozisyonunu korumayı seçti" denildi. 

Tutanaklarda, bazı katılımcıların Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için "önemli ilerleme" nin belirlenmesi ile ilgili konulara da değindiklerine dikkat çekilirken, bu konudaki kararın geniş, niteliksel olacağı ve belirli bir temele dayanmayacağı kaydedildi.

"Bazı katılımcılar, böyle bir ilerleme kaydedildikten sonra, satın alımların kademeli olarak azaltılmasının başlayabileceğini ve bundan sonraki sürecin genellikle 2013 ve 2014'teki büyük ölçekli satın alma programında uygulanana benzer bir sıra izleyebileceğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmelere de değinilen tutanaklarda, "Ülke genelinde kötüleşen salgınla birlikte büyümenin önümüzdeki aylarda daha da yavaşlaması bekleniyordu. haberler orta vadeli ekonomik görünüm için çok olumlu görüldü. " Değerlendirildi.

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