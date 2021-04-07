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Ekonomi FED tahminlerini öteledi
Ekonomi

FED tahminlerini öteledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısı tutanaklarına göre, fiyat ve istihdamın düzelmediği ancak zamanla toparlanma görüleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:21:00 -
FED tahminlerini öteledi

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 16-17 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiği kaydedildi.

Ekonominin seyrinin aşılamalardaki ilerlemeler de dahil olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacağı yinelenen tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacağı ifade edildi.

Tutanaklarda, ekonomik toparlanmanın son zamanlarda hızlandığı ve salgın karşısında ekonominin direnç göstermeye devam ettiği aktarıldı.

"Salgın önemli riskler oluşturuyor"

Fed'in tutanaklarında, "Olumlu göstergelere ve iyileşen halk sağlığı durumuna rağmen katılımcılar, ekonominin Komitenin uzun vadeli hedeflerinden uzakta olduğunda ve salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam etmesiyle ekonominin önündeki yolun oldukça belirsiz kalmayı sürdürdüğünde mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin, ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edilen tutanaklarda, bazı katılımcıların politika değişikliklerinin tahminlerden ziyade öncelikle gözlemlenen sonuçlara dayanması gerektiğini belirttiği vurgulandı.

Tutanaklarda, genel finansal koşulların destekleyici olduğu kaydedilerek Mart 2020'den bu yana gerçekleşecek varlık alımlarının finansal koşulları önemli ölçüde rahatlattığı ve ekonomiye önemli destek sağladığı aktarıldı.

Toplantı tutanaklarında, "Katılımcılar, Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağını ve Komitenin sonuca dayalı rehberliğiyle tutarlı olarak, varlık alımlarının o zamana kadar en azından mevcut hızda devam edeceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Bazı katılımcıların varlık alım hızındaki değişikliğe ilişkin iletişimin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, bu tür iletişimlerin zamanlamasının ekonominin gelişimine ve Komitenin hedeflerine yönelik ilerleme hızına bağlı olacağı kaydedildi.

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