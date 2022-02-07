ABD Merkez Bankası’nın (FED) gerçekleştirdiği toplantılar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayı toplantısının ardından gözler FED’in şubat kararına çevrildi. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED şubat kararı ne zaman? Fed şubat toplantısı 2022 ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2022 yılı ilk toplantısını 25-26 Ocak tarihleri arasında yapmış ve faiz kararını açıklamıştı.

BD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği kaydedildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, faiz oranını artırmanın "yakında" uygun olacağının beklendiği belirtilerek, varlık alımlarının mart ayı başında sona erdirileceği ifade edildi.

Küresel ekonomiyi yakından takip edenler ise FED’in şubat ayı toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. FED 2022 yılında toplan 8 toplantı gerçekleştirecek. FED’in ilk toplantısı ocak ayında yapıldı. Bir sonraki toplantı şubat ayında değil mart ayında gerçekleştirilecek. FED'in bir sonraki toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. 16 Mart'ta ise faiz kararının açıklanması bekleniyor.

2022 yılı FED toplantı tarihleri ise şöyle:

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)