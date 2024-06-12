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Ekonomi Fed öncesi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Fed öncesi New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 00:09:00 -
Fed öncesi New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve enflasyon verisi öncesinde günü karışık seyirle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puan değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalarak 38.747,42 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.375,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 17.343,55 puana yükseldi. İki endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerini elde etti.

Yatırımcılar, Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, Banka'nın yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yayımlanacak "nokta grafiği"nde ise olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin çelişkili sinyaller verdiğine dikkati çeken analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasını biraz daha netleştirebileceğini dile getirdi.
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Piyasa beklentisi ABD'de TÜFE'nin mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artması yönünde oldu.

Bu arada, dün yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Finansal teknoloji şirketi Affirm'in "şimdi al, sonra öde" hizmetinin Apple Pay'e ekleneceğine dair haberler de dikkati çekerken, Apple hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Affirm hisseleri yüzde 11 artış gösterdi.

Yönetim Kurulu'nda 6 milyar dolarlık hisse geri alım planını onaylayan General Motors'un hisseleri de yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Kaynak: AA

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