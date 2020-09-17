Fed Kupası'nın adı Billie Jean King Kupası olarak değişti

ANKARA (AA) - Fed Kupası, bundan sonra dünyaca ünlü ABD'li kadın tenisçi Billie Jean King'in adıyla düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki tenisçiyi onurlandırmak amacıyla Fed Kupası'nın, bundan sonra Billie Jean King Kupası olarak adlandırılacağı belirtildi.

Alınan karar nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten King, "1963'te Fed Kupası'nda ilk kez korta çıktığımda, büyük keyif almıştım. Ülkem adına yarışmak bir ayrıcalıktı. Fed Kupası'nın bundan sonra Billie Jean King Kupası adıyla düzenlenecek olması da aynı duyguları tekrar yaşamamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Teklerde 12, çiftlerde 16, karışık çiftlerde 11 olmak üzere kariyerinde 39 grand slam şampiyonluğu bulunan King, tüm zamanların en iyi kadın tenisçileri arasında gösteriliyor.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve Kadın Sporları Vakfı'nın (WSF) kurucusu efsane sporcu, cinsiyet ayrımcılığına karşı duruşuyla biliniyor. Kariyerinde 7 Fed Kupası şampiyonluğu elde eden King, 1973'te erkek tenisçi Bobby Riggs ile "Cinsiyetlerin Mücadelesi" (Battle of the Sexes) adı altında çıktığı gösteri maçını kazanarak adından söz ettirmişti.



