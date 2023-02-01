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Ekonomi Fed kararı sonrası kripto paralarda son durum
Ekonomi

Fed kararı sonrası kripto paralarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Karar sonrası kripto paraların ilk tepkisi geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:41:00 -
Fed kararı sonrası kripto paralarda son durum

Kripto para birimlerindeki fiyatlamaları belirleyecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklandı. Peki kritik gelişme sonrasında kripto paralarda son durum ne? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yılın son aylarında büyük düşüş gösteren ve 15 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin yeni yılın gelmesiyle birlikte yönünü yukarı çevirmişti.

Bitcoin bu hafta defalarca 23 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi. Bitcoin’de yılbaşından bu yana getiri yüzde 40’ın üzerine çıktı. Kripto para yatırımcıları yeniden piyasaya dönerken tüm gözler bugün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı.

Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine yükseltmişti.

ABD’de enflasyon rakamlarının gerileme göstermesi, iş gücü istatistiklerinin iyi gelmesiyle birlikte son dönemde Fed’in 25 baz puan faiz artırımına gideceği piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim Fed beklentileri bozmadan faiz artırımlarına devam ediyor.

Kripto paraların ilk tepkisi

Kritik gelişme öncesinde 23 bin 69 dolar civarında hareket eden Bitcoin an itibarıyla fazla bir değişim göstermeyerek 23 bin 89 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı karar öncesinde bin 579 dolardan işlem görürken, faiz kararı sonrasında bin 582 dolar seviyesinde hareket ediyor.

1 trilyon dolara ulaştı

Karar öncesinde 996 milyar dolar düzeyinde bulunan kripto paraların toplam sermaye değeri Fed kararı sonrasında 1 trilyon dolar olan kritik eşikte işlem görüyor.

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