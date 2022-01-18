FED faizi artırırsa altın ne olur? FED faizi yükseltirse dolar altın ne olur düşer mi çıkar mı?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de altın ve dolar piyasalarını etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artırımı dolar/TL'yi de etkileyecektir. Dolar kurunun 18 TL’yi açması ve gram altın fiyatının 1060 TL seviyelerini görmesi sonrası Cumhurbaşaknı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığını açıkladı. Kur korumalı TL hesabının işleme konulmasından sonra hem dolar kuru ham de altın fiyatları bir hayli eridi. İşte bu ortamda hem TC Merkez Bankası hem de FED’in açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararları altın fiyatları ile dolar kuru fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olması Fekleniyor. Bunun için 20 Ocak’ta Merkez Bankası’nın 25 ve 26 Ocak’ta ise FED toplantısı döviz piyasası ve altın fiyatları için oldukça öneli.

FED faizi artırır mı indirir mi?

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 2021 enflasyonu yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün, Japonya Merkez Bankası'nın genişleyici politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten analistler, buna paralel artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

FED faiz arttırırsa dolar ne olur iner mi çıkar mı?

FED faiz arttırırsa altın yükselir mi düşer mi? FED faiz arttırırsa bu durum piyasaları etkileyecektir. Bazı ekonomistlere göre FED faiz arttırırsa piyasalardaki dolar azalacak ve haliyle dolar değer kazanmaya başlayacaktır. Dolar dünyada değer kazanmasıyla birlikte dolar karşısında diğer para birimlerinin değeri düşmüş olacaktır. Fakat bazı ekonomistlere göre ise FED faiz arttırırsa yurt içindeki doların değeri düşmüş olacaktır. Haliyle TL dolar karşısında değer kazanmış olacaktır.

FED faizi yükseltirse altın düşer mi çıkar mı?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

Altın düşecek mi?

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dolar nereye gram altın oraya. Dolar kurunu takip ediyoruz. 750 lira seviyesi devamında 720 seviyesi benim için güçlü bir destek seviyesi. Eğer 750 lira altına sarkarsa kısa vade için 720 lira seviyesi gündeme gelir ama bu gerilemenin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 750-720 lira bandında yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyorum."