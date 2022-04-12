Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2022 FED toplantısı ne zaman?

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki mart enflasyona ilişkin dünyayı tedirgin edecek açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini dünya ekonomilerinde görülmeye başlandı. Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayan Psaki, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti. Ülkede yarın açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

FED toplantısı ne zaman?

2022 FED faiz kararı toplantısı ayın kaçında, hangi gün? ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez mart ayı toplantısında faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022 Fed toplantı takvimi

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)