FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (fed), faiz kararını duyurdu. Fed, en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puana çıkardı. 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışı yapılmış oldu.
Piyasaların büyük bir merakla beklediği fed'in faiz kararı açıklandı.
Fed şahinleşti
Amerikan Merkez Bankası (fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.
28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.
Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.
Böylece politika faiz oranı yüzde 0,75-1,00 aralığından yüzde 1,50-1,75 seviyesine yükseltildi.