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Ekonomi FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (fed), faiz kararını duyurdu. Fed, en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puana çıkardı. 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışı yapılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 21:21:00 - 2022-06-15 21:24:56
FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Piyasaların büyük bir merakla beklediği fed'in faiz kararı açıklandı.

Fed şahinleşti

Amerikan Merkez Bankası (fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,75-1,00 aralığından yüzde 1,50-1,75 seviyesine yükseltildi.

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Yorumlar

Aptal vatandas

Aman ne cok

Okur

Onlar ekonomiyi bilmiyorlar. Faiz sebep enflasyon sonuç halbuki. İndirin faizi düşsün enflasyon. Bilgi cahilleri bunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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